Gregoretti, Tribunale dei Ministri: “Da Salvini abuso di potere a fini politici, nessun rischio per l’ordine pubblico” (Di martedì 21 gennaio 2020) Non c’era alcun interesse pubblico o rischio per l’ordine pubblico che potessero giustificare la decisione dell’allora ministro dell’Interno, Matteo Salvini, di impedire lo sbarco dei 131 migranti che dal 25 al 31 luglio 2019 sono rimasti a bordo della nave della Guardia Costiera “Gregoretti”. Situazione aggravata ulteriormente, tra le altre cose, dalla presenza di minori non accompagnati a bordo e dal fatto che si trattava di un’imbarcazione militare e, quindi, non soggetta alle nuove direttive previste dei decreti Sicurezza. Sono questi i punti salienti contenuti nell’atto di citazione contro Matteo Salvini che il Tribunale dei Ministri di Catania ha inviato al Senato per richiedere l’autorizzazione a procedere con l’accusa di “sequestro di persona, aggravato dalla qualifica di pubblico ufficiale, dall’abuso dei ... ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : Sulla vicenda #Gregoretti, domani chiederò a chi è chiamato a farlo, dunque anche ai senatori della Lega, di votare… - matteosalvinimi : #Salvini su #Gregoretti: Chi mi ritiene un criminale, mi mandi a processo. Ma trovi poi un tribunale bello grande:… - Agenzia_Ansa : E' di nuovo scontro tra @GiuseppeConteIT e @matteosalvinimi sulla #Gregoretti Premier: 'Sullo sbarco decise da… -