Grande Fratello Vip, Valeria Marini entra nella casa e litiga con Rita Rusic. I commenti di Antonio Zequila scatenano le polemiche: “È un ce**o, ha un cu*o enorme” (Di martedì 21 gennaio 2020) Confronto al vetriolo tra Valeria Marini e Rita Rusic ieri sera al Grande Fratello Vip. La showgirl è entrata nella casa per incontrare una volta per tutte Rita Rusic, l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, suo ex compagno. Arrivata in studio indossando l’abito tricolore con cui va in scena nello spettacolo di Pingitore che la vede protagonista al Bagaglino, la Marini ha salutato Alfonso Signorini ed è entrata nella casa. “Sono molto dispiaciuta per quello che hai detto su di me perché non corrisponde alla verità – ha esordito la Marini con Rita Rusic -. Ho conosciuto Vittorio quando voi eravate già separati da tanto tempo. Vittorio era in un momento di difficoltà e io gli sono stata vicina. Tu hai sempre parlato malissimo di me”, e per rafforzare le sue affermazioni ha dato il via a un divertente siparietto. La ‘presidente’ infatti ha iniziato a tirare fuori dal ... ilfattoquotidiano

