Grande Fratello Vip, Rita Rusic si infila la mano negli slip e la scena si fa hot. La produttrice non è da sola (Di martedì 21 gennaio 2020) Rita Rusic è stata protagonista di un episodio decisamente hot avvenuto nella notte nella casa del Grande Fratello Vip. Le telecamere del reality di Canale 5 l’hanno immortalata mentre si adagiava nella capsula room e infilava una mano negli slip mentre con l’altra teneva giù la maglietta, forse nel tentativo di coprirsi. L’inquadratura la segue finché non si sdraia e poi si interrompe improvvisamente, dal momento che la situazione è alquanto ambigua. È successo due notti fa, intorno alle 3.20: la Rusic non era però da sola, con lei nella capsula room c’erano infatti anche Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. A pubblicare il filmato (poi rimosso da Instagram) è Alberto Dandolo che sostiene l’ipotesi dell’atto di autoerotismo, facendo notare come nei giorni scorsi proprio lei si fosse lamentata di una totale assenza di testosterone nella casa del GF ... ilfattoquotidiano

trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP - GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… - berlusconi : ???? Grande fratello fiscale? Sono inutili vessazioni nei confronti dei cittadini, trattati come sudditi, per i quali… -