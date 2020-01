Grande Fratello Vip, Rita Rusic a luci rosse: autoerotismo in diretta? | VIDEO (Di martedì 21 gennaio 2020) Grande Fratello Vip, Rita Rusic a luci rosse: autoerotismo in diretta? VIDEO Si sa, nella casa del Grande Fratello, la più spiata d’Italia, è difficile avere “segreti” o poter avere dell’intimità. Eppure, in più di un’occasione, i concorrenti “rinchiusi” tra quelle quattro mura, si sono lasciati andare a momenti che potremmo definire “a luci rosse”. Stavolta, ad essere protagonista di una scena che potremmo dunque definire decisamente “hot”, è stata la concorrente Rita Rusic. Ma cosa è successo? Erano le 3:20 di notte e la 59enne si trovava stesa a letto nella “capsule room”. Di certo non si tratta di un orario in cui centinaia di telespettatori stanno guardando la diretta del reality, ma nonostante ciò a qualcuno non è sfuggita la scena bollente: la donna, incurante della presenza nella stessa stanza di ... tpi

