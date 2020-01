Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa senza freni: “Tre bottiglie al giorno” (Di martedì 21 gennaio 2020) L’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata piena di emozioni per Fernanda Lessa. La modella brasiliana ha avuto modo di aprire le porte del suo cuore e raccontare una vicenda che le ha causato profonda sofferenza. Una vicenda legata al suo passato e, inevitabilmente, al suo presente e al suo futuro: il rapporto della donna con l’alcol. Sì, perché già in passato la Lessa aveva raccontato di avere avuto un problema di dipendenza dall’alcol che l’aveva spinta ad avere atteggiamenti violenti, anche nei confronti delle persone a lei più care. Primo tra tutti suo marito, Luca Zocchi. Il racconto di Fernanda Lessa al Grande Fratello Vip È stato Alfonso Signorini, dopo aver chiamato Fernanda Lessa all’interno del confessionale del Grande Fratello Vip, a chiederle com’era nato il suo rapporto con l’alcol. «Devo dire che in Brasile e in tutta l’America è un’usanza molto popolare bere al ... velvetgossip

