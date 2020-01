Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio difende Valeria Marini dopo le offese di Elia e Zequila (video) (Di martedì 21 gennaio 2020) Valeria Marini, ieri dopo il confronto con Rita Rusic, è stata criticata fortemente dagli altri concorrenti del 'Grande Fratello Vip', per il suo aspetto fisico, scatenando l'ira del popolo del web.Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio difende Valeria Marini dopo le offese di Elia e Zequila (video) 21 gennaio 2020 18:26. blogo

trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP 4: Rita Rusic beccata in un momento hot durante la notte - VIDEO VM18 - berlusconi : ???? Grande fratello fiscale? Sono inutili vessazioni nei confronti dei cittadini, trattati come sudditi, per i quali… -