Grande Fratello Vip: Antonella Elia al vetriolo su Fernanda Lessa: “È cattiva, è una strega” (Di martedì 21 gennaio 2020) La tensione nella Casa più spiata d’Italia sembrerebbe aver preso il sopravvento. La quinta puntata del ‘Grande Fratello Vip’ ha visto come protagoniste le due acerrime nemiche: Antonella Elia e Fernanda Lessa. Le donne non se le sono mandata a dire tant’è che gli inquilini della Casa ed il pubblico, hanno ascoltato in diretta non solo accuse reciproche ma anche velate minacce. Alfonso Signorini ha aperto la puntata con uno scontro tra le due donne. Sia Antonella che Fernanda hanno dimostrato ripetutamente di provare una profonda ed inguaribile antipatia reciproca. Non c’è stato nessun evidente episodio scatenante che abbia influito nel rapporto; fin da subito si sono dichiarate nemiche semplicemente perché l’una non sopporta la presenza dell’altra. Dall’esatto momento in cui si sono dichiarate guerra durante la quarta puntata del ... velvetgossip

