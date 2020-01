Grande Fratello Vip, Antonella Elia a Fernanda Lessa: “Svieni da 13 anni perché sei ubriaca”. La ex modella: “Peccato che non si possono mettere la mani a addosso” (Di martedì 21 gennaio 2020) Uno scontro senza esclusioni di colpi, a tratti con toni violenti, quello tra Antonella Elia e Fernanda Lessa nel corso della quinta puntata del Grande Fratello Vip. Una vera e proprio “guerra” tra le due showgirl che da giorni si lanciano battuttine e attachi velenosi: “Peccato che qui non si possono mettere le mani addosso– attacca la brasiliana che poi ha aggiunto- scherzavo, non voglio mica sporcarmi”. La replica dell’ex valletta di Mike Bongiorno è immediata: “Mi fai pena, tu sei un mostro. Sei una strega travestita da donna. La solitudine è allo stesso livello della tua tragedia esistenziale, che da tredici anni svieni perché sei ubriaca”. Un confronto che si sposta dunque sul personale, da una parte i problemi con l’alcol della brasiliana che in tutta risposta prova a colpire la coinquilina sulla sua presunta solitudine: “Mi ... ilfattoquotidiano

trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP - GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… - berlusconi : ???? Grande fratello fiscale? Sono inutili vessazioni nei confronti dei cittadini, trattati come sudditi, per i quali… -