Grande Fratello VIP 4: Valeria Marini affronta Rita Rusic… con un papiro nel reggiseno! (Di martedì 21 gennaio 2020) Il tanto atteso scontro fra le due primedonne di Vittorio Cecchi Gori si è finalmente consumato sotto le telecamere della casa del Grande Fratello VIP 4. Un incontro che però lascerà con l’amaro in bocca tutti coloro che si aspettavano una rissa verbale a colpi di urla e frasi ad effetto… Chi sono le due donne in questione? Ovviamente stiamo parlando di Rita Rusic, concorrente dell’edizione attualmente in corso del reality Mediaset, e Valeria Marini, ospite speciale della trasmissione. Ma come sono andate esattamente le cose fra le due? Ecco come si è svolto ed evoluto l’atteso incontro fra le due ex rivali in amore Valeria Marini e Rita Rusic… Grande Fratello VIP 4: Valeria Marini affronta Rita Rusic Ad aprire le danze è stato Alfonso Signorini che, per introdurre l’argomento e far sgomberare con calma il salotto, ha chiesto a Rita Rusic di ... ultimenotizieflash

