Grande Fratello Vip 4 l’eliminato di lunedì 20 gennaio è Pasquale che si scontra con Barbara Alberti (Video) (Di martedì 21 gennaio 2020) Grande Fratello Vip 4 l’eliminato di lunedì 20 gennaio è Pasquale Laricchia (Video) Inesorabile il Grande Fratello Vip è come il postino, bussa sempre due volte. E il GF Vip quest’anno con il doppio appuntamento settimanale fa strage di concorrenti. Nuova nomination venerdì e nuovo eliminato lunedì sera in diretta su Canale 5. Tra Pasquale, Patrick e Andrea Denver il pubblico da casa ha deciso di far uscire dalla casa Pasquale Laricchia, l’ex gieffino che batte il modello e l’altro ex del GF ormai unico della pattuglia dei 4 ex a essere rimasto nella casa di Cinecittà. Ecco come Alfonso Signorini gli ha annunciato che doveva lasciare la casa.  Il pubblico questa volta doveva decidere chi salvare e con il 41% il favorito era Andrea, seguito da Patrick con il 32%, solo il 27% ha scelto di eliminare Pasquale.  Pasquale è stato accolto in studio da Alfonso ... dituttounpop

