Grande Fratello Vip 4: Ivan e Carlotta in nomination (Di martedì 21 gennaio 2020) Grande Fratello Vip 4 i nominati della puntata del 20 gennaio sono: Ivan e Carlotta (VIDEO). Ieri, lunedì 21 gennaio, è andata in onda la nuova puntata del Grande Fratello Vip 4 su Canale 5, in cui abbiamo visto Valeria Marini entrare in casa per scontrarsi con Rita. In studio al timone del programma troviamo sempre Alfonso Signorini insieme a Wanda Nara e Pupo. Vediamo adesso chi è andato in nomination: I concorrenti hanno dovuto affrontare delle prove, concluse le quali la squadra vincitrice doveva scegliere un nome della squadra perdente da candidare al televoto. Ad esempio Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese, come vincitori della prova, e dopo un po’ di incertezza scelgono Ivan Gonzales come candidato al televoto. Ecco il video: Carlotta, Fernanda e Ivan sono i tre canditati al Televoto. I “Maginifici sette” (Adriana, Barbara, Aristide, Andrea, Pago, Paolo, ... dituttounpop

Grande Fratello VIP 4 - confronto tra Valeria Marini e Rita Rusic : Durante la quinta puntata del Grande Fratello VIP 4 abbiamo assistito ad un confronto tra le due donne di Vittorio Cecchi Gori. Faccia a faccia, infatti, si sono ritrovate la produttrice Rita Rusic (ex moglie dell’uomo) e la showgirl Valeria Marini (compagna di Cecchi Gori per molti anni). Un vis a vis che non ci saremmo mai aspettati specie considerato che le due donne, con atteggiamenti diversi, non si parlavano da ben 15 anni. Lo scopo ...

Grande Fratello Vip - Valeria Marini insultata pesantemente dai concorrenti : "Un cesso - ha un c*** enorme" : Al Grande Fratello Vip non c'è pace, i concorrenti continuano a finire nell'occhio del ciclone facendola fuori dal vaso con alcune dichiarazioni pesanti. Le ultime le ha dovute subire Valeria Marini che, dopo il confronto in casa con Rita Rusic, è stata massacrata in diretta da alcuni personaggi che

Grande Fratello VIP 4 - Pasquale eliminato. Nomination per Ivan e Carlotta : Il Grande Fratello VIP 4, nella sua quinta puntata, ha visto l’eliminazione al televoto di uno dei concorrenti storici del GF, Pasquale Laricchia. Tra i tre concorrenti in Nomination , infatti, è stato proprio lui a ricevere meno voti dal pubblico a casa che doveva scegliere chi salvare tra lui, Patrick Ray Pugliese e Andrea Denver. Grande Fratello VIP 4, Pasquale fuori col 27% dei voti Pasquale Laricchia abbandona la casa del Grande ...

Grande Fratello vip - crisi di nervi di Antonella Elia - asfalta Fernanda Lessa : "La odio. Mi fa pena" : Guerra. Antonella Elia contro Fernanda Lessa . Che scivola: "Le metterei le mani addosso". Ennesima gaffe al Grande Fratello vip. Ennesima violenza verbale. Ma la Elia non cede alle provocazioni. Dire a una persona: "Quando esci qui sei sola. Non la invidio. Mi fa pena", dice la Elia . Fernanda , nella

Grande Fratello Vip 2020 - nomination/ Valeria Marini vs Rita Rusic e la caduta di stile di Zequila : Grande Fratello Vip 2020 , quinta puntata ricca di emozioni e colpi di scena: dall'incontro tra Valeria Marini e Rita Rusic alla storia di Fernanda Lessa fino alle nomination

Pasquale Laricchia eliminato al Grande Fratello Vip 2020 tra mille polemiche : Valeria Marini non pervenuta : Pasquale Laricchia eliminato al Grande Fratello Vip 2020 e chi ha diviso la coppia che formava con Patrick Ray Pugliese è complice. Questo è quello che si evince dalle polemiche sui social e ancora una volta sembra proprio che il popolo di twitter non sia lo stesso che voti davvero durante i reality altrimenti non si spiegherebbe l'eliminazione del pugliese a favore di Andrea Denver ma, soprattutto, la percentuale con cui questo è ...

Grande Fratello Vip : nella notte un concorrente sporca il bagno in modo schifoso e viene sgamato (VIDEO) : Nel bagno del Grande Fratello è successo di tutto durante le ultime edizioni. C’è chi ha vomitato intasando il lavandino e chi ha lasciato ricordini di varia natura. Francesca De Andrè al GF 16 ha dato di matto per un episodio di questo tipo. “Che schifo io non pulisco. Ma uno si sgrolla e non vede che ci sono peli e lo sporco? […] Ma si può fare la cacca e macchiare tutto e non pulire? Ragazzi in quel water c’è l’arcobaleno, dal ...

Antonella Elia/ 'Sono sempre io la str*nza! Ma sti gran caz*i'' - Grande Fratello Vip - : Durante il party nella casa del gran de Fratello Vip 4, bacio ludico tra Antonella Elia e Ivan Gonzalez. La showgirl non ha perdonato Fernanda Lessa

Grande Fratello VIP 4 : Antonella Elia furiosa per il nuovo televoto - ecco chi rischia l’eliminazione : Fulmini e saette nella casa del Grande Fratello Vip 4 a causa della prima vera rivalità scoppiata fra due concorrenti donne: al centro di questa prima faida ci sono la shogirl Antonella Elia e la ex modella Fernanda Lessa. Fin dal primo giorno, le sue donne non si sono mai prese e – col passare del tempo – la Elia ha proprio maturato una antipatia nei confronti della sua collega di reality. Fatto sta che, nella puntata del 20 ...

Grande Fratello VIP 4 : Valeria Marini affronta Rita Rusic… con un papiro nel reggiseno! : Il tanto atteso scontro fra le due primedonne di Vittorio Cecchi Gori si è finalmente consumato sotto le telecamere della casa del Grande Fratello VIP 4. Un incontro che però lascerà con l’amaro in bocca tutti coloro che si aspettavano una rissa verbale a colpi di urla e frasi ad effetto… Chi sono le due donne in questione? Ovviamente stiamo parlando di Rita Rusic, concorrente dell’edizione attualmente in corso del reality ...

Grande Fratello Vip 4 quinta puntata 20 gennaio 2020 : eliminato Pasquale - nominati Ivan e Carlotta : Ecco cosa è successo nel corso della quinta puntata del 'Grande Fratello Vip 4', in onda lunedì 20 gennaio 2020:prosegui la letturaGrande Fratello Vip 4 quinta puntata 20 gennaio 2020: eliminato Pasquale, nominati Ivan e Carlotta pubblicato su TVBlog.it 21 gennaio 2020 01:15.

