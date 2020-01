Grande Fratello VIP 4: Antonella Elia furiosa per il nuovo televoto, ecco chi rischia l’eliminazione (Di martedì 21 gennaio 2020) Fulmini e saette nella casa del Grande Fratello Vip 4 a causa della prima vera rivalità scoppiata fra due concorrenti donne: al centro di questa prima faida ci sono la shogirl Antonella Elia e la ex modella Fernanda Lessa. Fin dal primo giorno, le sue donne non si sono mai prese e – col passare del tempo – la Elia ha proprio maturato una antipatia nei confronti della sua collega di reality. Fatto sta che, nella puntata del 20 gennaio 2020, Alfonso Signorini ha deciso di abolire le nomination e di stabilire i candidati al televoto con una serie di giochi di abilità. A fine dei tre giochi, i concorrenti potenzialmente al televoto erano Ivan Gonzalez, Carlotta Maggiorana e Fernanda Lessa. Una occasione ghiotta per la rivincita della Elia… Peccato però che Signorini abbia poi chiesto ai “vipponi” di salvare uno dei tre. Grande Fratello VIP 4: i due ... ultimenotizieflash

