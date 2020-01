Governo ultime notizie: modifiche Jobs Act, parla Nunzia Catalfo (Di martedì 21 gennaio 2020) Governo ultime notizie: modifiche Jobs Act, parla Nunzia Catalfo La madrina del Reddito di Cittadinanza, la ministra Nunzia Catalfo, ha parlato di una delle riforme cardine del Governo Renzi: il Jobs Act. Al tempo, la riforma del lavoro avanzata dall’ex segretario dem e inquilino di Palazzo Chigi fece storcere il naso un po’ a tutti. Il nodo gordiano fu l’abolizione dell’art.18, che garantiva una certa tutela ai lavoratori sul fronte del licenziamento. Governo, ultime notizie: un Jobs act riabilitato ma da modificare A distanza di anni, il Jobs Act sembra essere stato riabilitato – almeno in parte – anche dal Movimento 5 Stelle, al tempo primo oppositore della manovra (insieme alla sinistra e ai sindacati). Così, la ministra per il Lavoro Nunzia Catalfo ha parlato di modifiche all’ultima riforma del lavoro, piuttosto che di una vera ... termometropolitico

