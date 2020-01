Gop:no istanza dem nuove prove su Trump

I repubblicani bloccano,almeno per ora, la richiesta dei democratici di introdurrenel processo di impeachment contro il presidente degli Stati Uniti Donald. La mozione per mettere al voto gli emendamenti proposti dal leader dem al Senato, Charles Schumer, finalizzati a citare testimoni e acquisire documenti, è stata bocciata dai 53 senatori del Grand Old Party. A favore i 47 senatori dem, che però avevano bisogno di 51 voti.(Di mercoledì 22 gennaio 2020)