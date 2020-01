Golf, Rory McIlroy può tornare numero 1 al mondo al Farmers Insurance Open 2020. Presente Francesco Molinari (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Settimana decisamente interessante quella che ci si appresta a vivere sul PGA Tour 2020. Il massimo circuito Golfistico si sposta infatti a La Jolla in California per il tradizionale appuntamento con il Farmers Insurance Open. Lo storico percorso di Torrey Pines deteneva già il record per essere il campo più lungo di quelli presenti nel calendario ma il South Course dove gli atleti si sfideranno questo fine settimana è stato ulteriormente allungato di 67 metri, portandolo a 7,765 yards e rendendolo ora quello con più metri della storia del PGA Tour, superando Erin Hills che ospitò lo US Open nel 2017 con 7,741 yards. Il field del torneo sarà di assoluto prim’ordine, come è naturale che sia su un percorso di questa bellezza e difficoltà che tende a mettere davvero alla prova i secondi colpi dei giocatori meno dotati di esplosività. Saranno presenti infatti Rickie Fowler che ha ... oasport

