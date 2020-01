Gol fantasma Cosenza, mister Braglia tuona: “La verità è che stiamo antipatici!” (Di martedì 21 gennaio 2020) Un episodio determinante, di quelli che influiscono nettamente sul match. Il Cosenza ieri sera ha perso il derby casalingo contro il Crotone, nel posticipo di Serie B, vedendosi però negare un clamoroso gol fantasma. Sciaudone ha colpito di testa a botta sicura da pochi metri, Cordaz ha respinto il pallone ma quando aveva ormai oltrepassato la linea di porta. Gol fantasma Cosenza, clamorosa rete negata a Sciaudone nel derby con il Crotone! FOTO Chiede giustizia, a fine match, il tecnico dei silani Braglia: “Bisogna far valere i diritti di tutti. In settimana ho ascoltato un lamento continuo sulla designazione arbitrale, perché si trattava dello stesso ‘fischietto’ dello scorso anno. Tutto questo ha finito col condizionare, probabilmente. La verità è che stiamo antipatici. Anche a Castellammare ci sono state delle cose ingiuste. Il rammarico è grosso ma non ... calcioweb.eu

