Giulia Salemi: padre, Marracash, età, Miss Italia (Di martedì 21 gennaio 2020) La sua popolarità è aumentata quando in occasione della 73esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia aveva sfoggiato sul red carpet un lungo abito rosso dagli spacchi inguinali, che le costò anche parecchie critiche. Conosciamo meglio Giulia Salemi.Nata a Piacenza l'1 aprile del 1993, Giulia è figlia di padre Italiano e madre iraniana, Fariba Tehrani. Da giovane prende parte a diversi concorsi di bellezza locali, fino a partecipare a Miss Italia nel 2014, dove si classifica terza. Successivamente sbarca a Quelli che il calcio, per poi affiancare nel 2015 Simona Ventura in Leyton Orient, programma sul calcio sulla sfortunata emittente albanese Agon Channel. Nello stesso periodo è in gara a Pechino Express con la madre Fariba, formando la coppia delle Persiane.Giulia Salemi: padre, Marracash, età, Miss Italia 21 gennaio 2020 02:54. ... blogo

