Giovanni Di Lorenzo dopo Napoli-Lazio: “Il mio ruolo naturale è l’esterno, ma da centrale non ci sono problemi” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Giovanni Di Lorenzo ha parlato nel post-partita di Napoli-Lazio ai microfoni di Rai Sport. “Il mio ruolo naturale è l’esterno, ma se c’è necessità di giocare centrale non ci sono problemi. Sappiamo che hanno una coppia d’attaccanti molto forte, dovevamo stare concentrati per tutta la partita, dovevamo riuscire a contenerli. Venivamo da una bruttissima prestazione contro la Fiorentina, la più brutta della gestione del mister. Siamo riuscirci oggi a fare una grande partita, siamo rimasti uniti e compatti. Quando il San Paolo è pieno e ci sono le curve fa un altro effetto! Siamo contenti che siano tornati, speriamo ci siano anche domenica. Sapevamo che stasera per fermare Immobile dovevamo stare stretti. Abbiamo fatto una grande partita, non solo la difesa ma tutta la squadra. Abbiamo fatto delle ottime trame di gioco, siamo contenti del passaggio del turno, abbiamo ... calciomercato.napoli

