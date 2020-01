Giovanna Abate strumentalizzata e illusa | Sfogo dopo Uomini e Donne (Di martedì 21 gennaio 2020) Ieri pomeriggio c’è stata la scelta di Giulio Raselli in diretta su Canale 5 ricaduta su Giulia D’Urso. Giovanna Abate che invece non è stata la scelta, ha raccontato dietro le quinte il suo Sfogo dopo la fine del suo percorso a Uomini e Donne. La ormai ex corteggiatrice si è sentita strumentalizzata e illusa … L'articolo Giovanna Abate strumentalizzata e illusa Sfogo dopo Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

love1ibizina : Citofonare a : Giovanna Abate ???? Please . #uominedonne - Unf_Tweet : #UOMINIEDONNE #Giovanna Abate dopo la scelta di Giulio Raselli: la reazione - zazoomblog : Uomini e Donne Giovanna Abate si sfoga: “Giulio mi ha dato un motivo per non stare male” - - #Uomini #Donne… -