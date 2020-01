Giovanna Abate dopo la scelta di Giulio Raselli: la reazione della corteggiatrice che tutti vogliono sul trono (Di martedì 21 gennaio 2020) Giulio Raselli ha finalmente fatto la sua scelta a Uomini e Donne. Il bel tronista ha però sorpreso tutti scegliendo Giulia D’Urso e litigando con Giovanna Abate, la corteggiatrice che tutti credevano che avrebbe scelto! Ovviamente anche la Abate è rimasta delusa quanto molto telespettatori del programma di Canale 5. “Io non mi aspettavo che lui non usasse tatto con me. E’ vero che io e lui ci siamo sempre scontrati e incontrati con il nostro modo un po’ crudo però mi aspettavo un trattamento diverso“ ha confessato Giovanna in una intervista a Witty subito dopo la scelta. La corteggiatrice crede di avere sopravvalutato un po’ Giulio Raselli. “Non avrei voluto vedere quasi la rabbia nei suoi occhi. Avrei voluto vedere una persona realmente dispiaciuta” ha continuato Giovanna Abate. Adesso il pubblico la vorrebbe vedere sul trono di ... ultimenotizieflash

iremma7 : RT @MeanGorgeous: ' AVREI VOLUTO USARE PIU' PAROLE PER SCREDITARTI MA TU RIESCI A SCREDITARTI DA SOLO! CIAOOO ' Giovanna Abate 20.1.2020 i… - aleastyles28 : RT @MeanGorgeous: ' AVREI VOLUTO USARE PIU' PAROLE PER SCREDITARTI MA TU RIESCI A SCREDITARTI DA SOLO! CIAOOO ' Giovanna Abate 20.1.2020 i… - isorrisidiem : RT @xvperrieres: ammiriamo tutti quant'è gnocca giovanna abate. #UominieDonne -