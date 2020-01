Giovane donna è innamorata follemente dell’assassino della sorella gemella, tanto da volerlo sposare (Di martedì 21 gennaio 2020) Un uomo ha vissuto per tanto tempo una complicata storia d’amore. L’uomo si chiama Victor Cingolani e aveva una vita sentimentale molto turbolenta era il compagno contemporaneamente di due gemelle argentine. Un giorno però ha deciso di terminare in un modo terribile questa storia uccidendo una delle due gemelle, la modella Johana Casas. L’uomo è stato arrestato e condannato a 13 anni di carcere. Ma la sorella gemella della vittima Edith Casas ha sempre creduto che quell’uomo fosse innocente e che non fosse stato lui a uccidere la sorella gemella. Edith, inoltre, è perdutamente innamorata del presunto assassino della sorella tanto da chiedere di sposarlo. Gli investigatori invece ritengono che Victor Cingolani sia il reale omicida di Johana Casas, che dopo una relazione durata qualche anno con la modella, decise di uccidere a colpi di pistola. L’uomo si è sempre ... baritalianews

