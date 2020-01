Giorno della Memoria: il professor Michele Sarfatti a Benevento (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Per commemorare le vittime della Shoah a 75 anni dall’apertura dei cancelli di Auschwitz, Benevento, nei giorni 23 e 24 gennaio, celebra il “Giorno della Memoria”, alla presenza del prof. Michele Sarfatti, storico di vaglia, studioso della persecuzione antiebraica e della storia degli ebrei in Italia nel XX secolo. Numerose le sue pubblicazioni a riguardo: “Gli ebrei nell’Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione”, Einaudi, Mussolini contro gli ebrei. Cronaca dell’elaborazione delle leggi del 1938, Zamorani, Le leggi antiebraiche spiegate agli italiani di oggi, Einaudi, La Shoah in Italia. La persecuzione degli ebrei sotto il fascismo, Einaudi. Un primo incontro, organizzato d’intesa con l’Università degli Studi del Sannio e il Rotary Club di Benevento, si svolgerà il 23 gennaio alle ore 17.00 presso la sala lettura del Dipartimento ... anteprima24

