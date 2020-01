Giornalista e leghista trovata morta nel lago d’Iseo: il bigliettino drammatico (Di martedì 21 gennaio 2020) trovata morta Rosanna Sapori, la Giornalista e leghista, molto famosa nel Nordest per le partecipazioni a programmi tv nel Padovano. La donna era scomparsa lo scorso 27 dicembre, lasciando un bigliettino ai suoi familiari: il suo corpo, si apprende, è stato ritrovato sabato scorso sulla riva bresciana del lago d’Iseo, a Carzano di Montisola. Lo hanno confermato gli inquirenti. (Continua…) La Sapori, che aveva 60 anni, aveva a lungo lavorato anche ad Antenna 3 Nordest, TeleNordest e altre tv e testate del Veneto. Era inoltre nota per l’attività a Radio Padania, dove ha condotto fino al 2004 una trasmissione in due fasce giornaliere in cui dava voce alle persone. Nel 2005 denunciò quello che definiva essere il malaffare della Lega, partito dove aveva militato e dal quale fu allontanata: (Continua…) per anni è stata consigliere comunale per il ... howtodofor

fattoquotidiano : RUBLIGATE Quattro cene del leader leghista a Mosca con la giornalista della Tass, l’ultima alla vigilia dell’incont… - ruiciccio : RT @RosiPolimeni: Trovano un cadavere a Montisola (lago d’Iseo). Leggo che hanno scoperto si tratti di #RosannaSapori giornalista leghista… - siwel44it : RT @RosiPolimeni: Trovano un cadavere a Montisola (lago d’Iseo). Leggo che hanno scoperto si tratti di #RosannaSapori giornalista leghista… -