“Ghostbuster II” su Cielo. I film stasera in tv martedì 21 gennaio (Di martedì 21 gennaio 2020) Cinema stasera in tv: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata martedì 21 gennaio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo per stasera. Ecco i film del cinema stasera in tv, martedì 21 gennaio: Regole d’onore – 21:15 Sky Cinema Genere: Thriller Titolo originale: Rules of Engagement Uscita: 2000 Nazionalità: USA Durata: 120′ Regista: William Friedkin Cast: Tommy Lee Jones, Samuel L. Jackson, Guy Pearce, Philip Baker Hall TRAMA Terry Childers, colonnello dei marines, ha combattuto in Vietnam ed ha partecipato a molte azioni militari a Beirut, come anche in Irak. Ad un certo punto Childers finisce sotto accusa: chiamato a liberare l’ambasciata americana nello Yemen, per crearsi un varco, ha sparato sulla folla uccidendo diversi civili. Per affrontare un processo di questa portata, come avvocato difensore, l’ufficiale si è scelto ... 2anews

“Ghostbuster II” Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : “Ghostbuster II”