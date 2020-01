GF Vip, Paolo Ciavarro in lacrime, Elia e Lessa ai ferri corti: le pagelle della quinta puntata (Di martedì 21 gennaio 2020) Il Grande Fratello Vip è ormai entrato nel vivo con una quinta puntata che, come promesso da Alfonso Signorini, è stata ricca di colpi di scena. Dalle lacrime di Paolo Ciavarro per il padre Massimo allo scontro fra Antonella Elia e Fernanda Lessa, nemiche giurate all’interno della casa: sono stati tanti i momenti indimenticabili della serata. Ad aprire le danze Alfonso Signorini, ormai completamente calato nel ruolo di conduttore del reality dopo il passaggio di testimone con Ilary Blasi. Accanto a lui un duo di opinionisti che inizia a dare i primi frutti. Se Pupo sembra ormai completamente a suo agio e non ha paura di esprimere un’opinione, Wanda Nara continua a tentennare e spesso i suoi interventi sono un po’ forzati, anche se l’idea di lasciare Fernanda Lessa e Antonella Elia 24 ore insieme per chiarirsi è stata molto apprezzata dal pubblico. Ecco dunque i ... dilei

