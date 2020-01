Gf Vip, Alfonso Signorini lo annuncia all’inizio della puntata. Il pubblico in studio (e a casa) senza parole (Di martedì 21 gennaio 2020) Una puntata scoppiettante quella del Grande Fratello Vip di lunedì 20 gennaio. Alfonso Signorini lo annuncia primo nei primi secondi: si tratta di una importante novità. “Stasera non ci saranno le nomination”, dice tra le facce perplesse di tutti i presenti. “Tutti i concorrenti saranno a rischio”. Conferma, inoltre, che Valeria Marini entrerà nella casa per avere un chiarimento con Rita Rusic. Sono quindici anni che le due donne non si rivolgono la parola. In passato, l’imprenditrice ha accusato la showgirl di aver rovinato la famiglia di Vittorio Cecchi Gori. Ma prima di dare il via alla serata, un video ripercorre i fatti salienti della settimana. È senza dubbio questo il momento più importante della serata: l’incontro tra Rita Rusic e Valeria Marini. Signorini invita la Rusic a raggiungere la stanza del super led. Un video ripercorre le accuse che si sono rivolte a vicenda negli ... caffeinamagazine

