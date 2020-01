Georgina Rodriguez, salta l’ospitata a Sanremo? Ecco quanto ha chiesto (Di martedì 21 gennaio 2020) Era una delle star annunciate del prossimo Sanremo, Georgina Rodriguez, la modella e compagna di Cristiano Ronaldo contattata da diversi mesi in merito ad una possibile partecipazione al programma. Tutto pareva fatto, per portare la star social sul palco dell’Ariston; come confermato in conferenza stampa, pareva stabilito persino il giorno dell’ospitata (venerdì 6), e il compagno di palco (l’albanese Alketa Vejsiu). Eppure, tutto sembra essere stato improvvisamente sospeso. Cachet fuori budget per Georgina Rodriguez: Sanremo dovrà rinunciare alla presenza di Miss Ronaldo sul palco dell’Arisotn Secondo una serie di indiscrezioni raccolte da La Stampa, l’apparizione di Georgina Rodriguez all’Ariston sembra al momento aver subito una battuta d’arresto. Di più, pare proprio che vedere miss Ronaldo sul palco del Festival sia destinato a rimanere un ... velvetgossip

gianceleste : @SanremoRai Sanremo 2020, forfait anche di Georgina Rodriguez? Rai, rottura sul cachet. ci rimane solo Rodrigo Alves e l'uomo gatto. - gianceleste : @SanremoRai Sanremo 2020, forfait anche di Georgina Rodriguez? Rai, rottura sul cachet. ci rimane solo Rodrigo Alves e l'uomo gatto. - Ileniasa25 : RT @trash_italiano: Sanremo 2020: un altro ospite in forse? Ecco di chi si tratta ?????? -