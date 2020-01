Genova, abusa e minaccia prostituta: ex carabiniere condannato a risarcire 20mila euro all’Arma (Di martedì 21 gennaio 2020) Aveva abusato più volte di una prostituta minacciandola perché sapeva che la donna, di origini straniere, non era in regola con i documenti. A distanza di anni l’ex maresciallo dei carabinieri è stato condannato dalla Corte dei Conti della Liguria a risarcire l’Arma con 20 mila euro per danno all’immagine. I fatti risalgono al 2010 quando il sottufficiale era comandante di una delle stazioni dei carabinieri del centro storico genovese: l’uomo si presentava a casa della donna in divisa per incuterle ancora più timore e la costringeva ad avere rapporti sessuali, gratuitamente, minacciandola di ritorsioni, inclusa l’espulsione dal territorio nazionale. Le indagini erano poi scattate dopo la denuncia della vittima. L’Arma aveva così aperto un provvedimento disciplinare che si era poi concluso il 13 agosto del 2018 con una sanzione che prevedeva la ... ilfattoquotidiano

