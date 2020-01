Gemma Galgani e Tina Cipollari, l’anticipazione Di U&D: al Trono Over non era Mai successo (Di martedì 21 gennaio 2020) Nella prossima puntata del Trono Over di Uomini e Donne, Tina sorprenderà tutti con un gesto che lascia a bocca aperta. Secondo le anticipazioni presenti sul web, l’opinionista consolerà Gemma in un momento di sconforto. Addirittura la Cipollari farà poggiare la dama torinese sulla sua spalla per piangere. (continua…) Un cambiamento davvero inatteso nel rapporto tra le due storiche nemiche televisive, che il pubblico attende con ansia di vedere in onda: chi vorrebbe mai perdersi questo commovente abbraccio tra Tina e Gemma? Lunedì, infatti, si sono registrate le nuove puntate del Trono Over di Uomini e Donne e le anticipazioni del programma televisivo parlano proprio di qualcosa di clamoroso accaduto tra le due donne, rivali da sempre. (continua…) La lite tra il cavaliere e Armando Incarnato ha scatenato lo studio di “Uomini e Donne”, capitanato dalla De ... howtodofor

trash_italiano : Buon compleanno, Gemma Galgani. - zazoomnews : Trono Over Giorgio Manetti su Gemma Galgani: “Ci sto male” - #Trono #Giorgio #Manetti #Gemma - SalentoAndrea : @pomeriggio5 Ma #barbaradurso ha tik o il tok? Di alzarsi le gonne volontariamente mentre si siede?Mette foto su… -