Gb: tasso disoccupazione invariato al 3,8% (Di martedì 21 gennaio 2020) Londra, 21 gen. (Adnkronos) – Nei periodo settembre-novembre 2019 il tasso di disoccupazione nel Regno Unito è rimasto invariato al 3,8%. Lo rende noto l’Ons, l’istituto di statistica britannico in un comunicato. Il numero di disoccupati, in questo periodo, è diminuito di 7 mila unità attestandosi a 1,31 mln.L'articolo Gb: tasso disoccupazione invariato al 3,8% CalcioWeb. calcioweb.eu

TV7Benevento : Gb: tasso disoccupazione invariato al 3,8%... - CdT_Online : Dal 1. gennaio la soglia del tasso di disoccupazione a partire dalla quale scatta l’obbligo di annuncio agli URC è… - super_caz : @Skizzo1984 @ricpuglisi Peccato che in Giappone il tasso di disoccupazione sia il 2.4%. In Giappone non esistono i… -