Gazzetta: Diawara, lo Zaniolo del Napoli, ovvero il grande rimpianto (Di martedì 21 gennaio 2020) La Gazzetta dello Sport si sofferma sul ruolo sempre più centrale di Amadou Diawara nella Roma di Fonseca. In un momento in cui Veretout è stanco e Cristante non ancora al meglio dopo il lungo stop, è diventato lui il punto di riferimento del tecnico giallorosso. “Da quando è tornato dopo l’infortunio al ginocchio il tecnico non lo ha tolto praticamente mai, consapevole che Diawara sta diventando quel centrocampista che lui voleva”. Non a caso, scrive la rosea, ieri, sui social, qualcuno scherzando ha definito Diawara “«lo Zaniolo del Napoli». In sintesi: un rimpianto”. La differenza, rispetto a Nicolò, è che la Roma lo ha pagato abbastanza, 21 milioni e più di 2 milioni a stagione di stipendio. Fino al 25 settembre Diawara aveva totalizzato solo 1 minuto in campionato (nel derby) e 90’ in Europa League contro il Basaksehir. Da quando è rientrato ... ilnapolista

napolista : Gazzetta: #Diawara, lo #Zaniolo del #Napoli, ovvero il grande rimpianto Da quando è rientrato dall’infortunio è di… - forzaroma : ??? Diawara, che svolta: ora è lui il faro giallorosso #ASRoma - sportli26181512 : Genoa-Roma: Spinazzola, altro che rotto! Pandev da 6,5, Kluivert è un po' moscio: Genoa-Roma: Spinazzola, altro che… -