Gattuso: «Dicevate che ero pazzo. Oggi ho visto il veleno» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L’allenatore del Napoli Rino Gattuso ai microfoni di Rai Sport dopo la bella vittoria conquistata al San Paolo contro la Lazio in Coppa Italia Una sera di emozioni pazzesche «Ne ho vissute tante ma questa volta venivamo da un periodo imbarazzante. Abbiamo giocato contro una squadra forte, non è un caso che vinceva da 12 partite. Siamo stati fortunati ma ho visto un grande spirito con grande intensità» Riuscirete a tenerlo? «Lo spero, penso che in questo memento dobbiamo pensare partita dopo partita. Abbiamo i nuovi giocatori poi mancano giocatori importanti che sono in tribuna. Dobbiamo avere pazienza perché conosciamo i valori del Napoli» Finalmente si è vista la tua mano «Elmas ha fatto una buonissima partita. I calciatori sono stati bravi a tenere a freno la Lazio. Sul finale abbiamo fatto qualche errore con Luperto che non staccava al momento giusto. Abbiamo fatto vedere ... ilnapolista

