G8: scrittore Vuillard, 'mandato arresto europeo va riformato, caso Vecchi lo dimostra' (2) (Di martedì 21 gennaio 2020) (Adnkronos) – Per Vuillard si tratta di un tema particolarmente importante. "Il modulo che viene emesso è molto sommario e la procedura giudiziaria semplificata è troppo sbrigativa e formale. Mancano elementi importanti per poter assicurare la difesa dell'accusato", spiega lo scrittore. "E' una procedura rapida, in un certo qual modo efficace, ma che mette a rischio la libertà e i diritti delle persone a potersi difendere".E il tema, secondo Vuillard, è di grande attualità. "Stiamo assistendo ad un deterioramento delle democrazie in Europa. In questo momento storico, anche in Francia, vediamo sempre di più ridotte le nostre libertà pubbliche. C'è una tendenza ad un aumento della repressione poliziesca e a criminalizzare i movimenti sociali. Si vogliono limitare le manifestazioni, inquadrarle. C'è un attacco alla nostra ...

