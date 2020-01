Furgone incastrato nel sottopasso: ritardi sulla Saronno-Seregno (Di martedì 21 gennaio 2020) È costata cara la poca attenzione di un autista che guidava un furgoncino per le consegne. Nonostante un cartello indicasse in modo evidente l’altezza massima del sottopassaggio, 2.80 metri, l’autista non si accorto che il proprio mezzo superava questa misura e il suo Furgone è rimasto incastrato nel sottopasso. La rocambolesca vicenda è avvenuta poco dopo le 17:30 dello scorso Lunedì 20 Gennaio, a Desio, un comune della provincia di Monza e Brianza. Treni: ritardi sulla Saronno Seregno, Furgone incastrato a Desio – https://t.co/7xf0s7Jk36 pic.twitter.com/x1CoHty8Ig — il Notiziario (@ilNotiziarioInd) January 20, 2020 Furgone incastrato nel sottopasso a Desio Il furgoncino per le consegne, incastrato nel sottopasso della ferrovia, è stato completamente distrutto. L’incidente ha causato anche l’interruzione della circolazione ferroviaria. I treni della ... notizie

marcoranieri72 : RT @Corriere: L’errore incredibile: il furgone resta incastrato nel sottopassaggio - bianca_caimi : RT @Corriere: L’errore incredibile: il furgone resta incastrato nel sottopassaggio -