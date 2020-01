Francesco Sarcina: l’adolescenza, il successo, l’amore e i tradimenti (Di martedì 21 gennaio 2020) Francesco Sarcina è un musicista, cantante de le Vibrazioni, ex marito di Clizia Incorvaia concorrente del Gf vip. Prossimamente lo vedremo sul palco dell’Ariston con una canzone ispirata alla delusione d’amore ricevuta dall’ex moglie con cui è stato coinvolto in un lungo gossip estivo. Sarcina, un’adolescenza difficile Francesco Sarcina nasce a Milano il 30 ottobre 1976 da una famiglia di origini pugliesi. Sarcina trascorre un’adolescenza piuttosto travagliata: dopo il divorzio dei genitori si trova costretto a vivere con il padre, per 2 anni, in una casa abusiva. In questi duri anni inizia a coltivare la passione per la musica e si esibisce con alcune cover band milanesi. Ma la vera svolta per la sua carriera arriva con l’incontro di Alessandro Deidda con il quale fonda Le Vibrazioni, a cui si aggiungono anche Stefano Verderi e Marco Castellani. Sarcina, la carriera con ... thesocialpost

