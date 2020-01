Francesco Azzariello nuovo ambasciatore d’Italia in Brasile (Di martedì 21 gennaio 2020) Francesco Azzarello è il nuovo ambasciatore d’Italia a Brasilia. Lo rende noto la Farnesina a seguito del gradimento del governo interessato. Nato a Palermo nel 1958, Azzarello si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università Luiss di Roma nel 1981. Entrato in carriera diplomatica nel marzo 1986, si è occupato inizialmente di Disarmo e Controllo degli Armamenti presso la Direzione Generale per gli Affari Politici. Dal 1988 presta servizio come primo segretario commerciale presso l’Ambasciata d’Italia a Teheran. Dal 1991 al 1995 è console ad Adelaide, in Australia. Rientrato a Roma, viene nominato Reggente dell’Ufficio per la promozione della lingua e della cultura italiana presso le comunità italiane all’estero della Direzione Generale per l’Emigrazione e gli Affari Sociali. Dal 1997 al 2000 è Vice Capo Missione presso ... ildenaro

