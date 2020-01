Francesca Barra e Valerio Merola contro Antonella Elia: "Misogina" - (Di martedì 21 gennaio 2020) Gianni Nencini Le frasi di Antonella Elia al Grande Fratello Vip continuano a far discutere, dopo l'ultima puntata anche la giornalista Francesca Barra e il conduttore Valerio Merola si scagliano contro l'ex ragazza di "Non è la Rai": "Sei Misogina e aggressiva" Sebbene molti spettatori sembrino ancora apprezzare Antonella Elia per il suo modo di esprimersi "scanzonato" e senza filtri, tanti altri sembrano cominciare a capire che questa sua peculiare caratteristica finisca spesso per azzopparla, mettendone in luce un aspetto che spesso la porta ad esprimere concetti poco consoni per un personaggio televisivo. Nell'ultima puntata di Grande Fratello Vip 4, due episodi hanno scatenato che la reazioni improvvise di Antonella Elia. Il confronto tra le due ex di Vittorio Cecchi Gori, Rita Rusic e Valeria Marini, ha scatenato le offese gratuite dell'ex ragazza di Non è la Rai - ... ilgiornale

zazoomblog : Francesca Barra Antonella Elia ha linciato Valeria Marini- Taylor Mega È misogina - #Francesca #Barra #Antonella… - Dansai75 : RT @PC_Chiambretti: Dice bene la nostra Francesca Barra... Rifatevi il senno, non il seno! #CR4LaRepubblicaDelleDonne - PC_Chiambretti : Dice bene la nostra Francesca Barra... Rifatevi il senno, non il seno! #CR4LaRepubblicaDelleDonne -