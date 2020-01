FOTO – Koulibaly su Instagram, dà la carica ai compagni per la sfida contro la Lazio (Di martedì 21 gennaio 2020) Koulibaly ancora infortunato, stasera non sarà in campo contro la Lazio, quindi ha scritto un messaggio su Instagram per dare la carica ai compagni. L'articolo FOTO – Koulibaly su Instagram, dà la carica ai compagni per la sfida contro la Lazio proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

SiamoPartenopei : 'Forza ragazzi', Koulibaly suona la carica in vista di Napoli-Lazio [FOTO] - SiamoPartenopei : FOTO - 'Forza ragazzi!', Koulibaly carica i compagni per la sfida contro la Lazio - 100x100Napoli : [FOTO] Kalidou Koulibaly incoraggia i compagni in vista della sfida contro la Lazio -