Foto dalla grande marcia pro-armi in Virginia (Di martedì 21 gennaio 2020) A Richmond, capitale della Virginia, circa 22mila persone hanno partecipato lunedì 20 gennaio a una manifestazione indetta per protestare contro l’introduzione da parte del governo dello stato di alcune limitazioni al possesso e all’uso delle armi: i democratici, che hanno la maggioranza al Congresso e al Senato della Virginia, hanno presentato un pacchetto di leggi che prevede di limitare gli acquisti personali a una pistola al mese, e permette alle amministrazioni delle singole città di vietare ai cittadini le armi all’interno di parchi ed edifici pubblici. Nonostante le preoccupazioni del governatore Ralph Northam, che aveva proclamato lo stato di emergenza vietando ai manifestanti di portare armi nella zona del Campidoglio dove ha sede il governo, la marcia si è svolta pacificamente. Hanno partecipato attivisti e gruppi pro gun – poco sorprendentemente – con ... wired

