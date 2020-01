Forte scossa di terremoto magnitudo 3,6 Foggia Puglia (Di martedì 21 gennaio 2020) Alle ore 4:24 è stata registrata una Forte scossa di terremoto magnitudo 3,6 in provincia di Foggia nella zona di Carpino dall’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia. Ancora non si conosco i dettagli per danni a cose o persone. Un terremoto di magnitudo ML 3.6 è avvenuto nella zona: 4 km SE Carpino (FG), il … L'articolo Forte scossa di terremoto magnitudo 3,6 Foggia Puglia proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

emergenzavvf : #15gennaio 1968, una forte scossa di terremoto colpì la Sicilia occidentale provocando la morte di 249 persone. 700… - jefe_pl7 : @Vongiosa #Terremoto #Gargano Qui a Manfredonia si è sentita forte la scossa, che paura!!! ?? - 28_05_2003 : RT @immediatonet: ULTIM'ORA?? Forte scossa di terremoto sul #Gargano, trema la terra nel cuore del promontorio. L’epicentro vicino Carpino… -