Fonderie Pisano | in 15 anni Salerno ha perso il 10% del PIL

Gli effetti della battaglia giudiziaria: in fumo quasi 70 mln, il 66% del fatturato In foto Ciro Pisano, amministratore della Fonderie Pisano & C. di Salerno Enzo Senatore Un'azienda che in 15 anni perde il 66 per cento del fatturato è destinata a fallire. Salvo miracoli. E di sguardi al cielo, in questi anni, i proprietari della Fonderie Pisano & C. spa – 60 anni di attività nel 2021 – ne hanno rivolti parecchi. Le vicissitudini legate alle accuse di inquinamento atmosferico dell'attività che ha sede a Fratte hanno però depauperato non solo le casse dell'azienda ma l'intero prodotto interno lordo cittadino e la filiera occupazionale. Nella sede storica le bocche sono cucite, anche perché proprio in questi giorni si lavora al piano di risanamento e alla progettazione del nuovo impianto, per un investimento complessivo di circa 50 milioni di euro.

