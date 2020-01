Fiorello ingrassato, che pancia! Ecco com’è stato beccato [FOTO] (Di martedì 21 gennaio 2020) Una premessa è d’obbligo: Fiorello, alla soglia dei 60 anni, è ancora uno degli uomini più affascinanti della televisione. Insomma, il conduttore siciliano rientra in quella categoria di uomini che riescono ad invecchiare bene, che con i capelli brizzolati sono perfino più sexy e con qualche ruga d’espressione sembrano più interessanti. Ciò non toglie che Fiorello ha messo su qualche chilo di troppo. Non sono molte le occasioni di vederlo ‘senza veli’, ma la scorsa estate il settimanale Oggi era riuscito a paparazzare il conduttore al mare. Gli scatti rubati avevano attirato l’attenzione dei fan perché in queste FOTO Fiorello appare notevolmente ingrassato… Sorriso smagliante e pancia in fuori: Fiorello si gode la sua vacanza senza badare alla pancia che esce fuori dal costume. D’altronde il conduttore rimane giovanile nonostante ... velvetgossip

Fiorello ingrassato Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fiorello ingrassato