Fiorello a Sanremo 2020, il ritorno dello showman dalla scaletta imprevedibile (Di martedì 21 gennaio 2020) L'arrivo di Fiorello a Sanremo 2020 è certamente uno dei momenti più attesi della prossima edizione del Festival. Lo showman siciliano si è già detto particolarmente entusiasta del ritorno all'Ariston, che avverrà anche in nome dell'amicizia che lo lega ad Amadeus. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della prossima edizione della kermesse, Amadeus ha anche dichiarato di non sapere cos'abbia intenzione di fare Fiorello, dal momento che ha deciso di lasciargli carta bianca. In conclusione, lo showman è intervenuto tramite messaggio vocale per spiegare e rivelare di essere già in ansia per l'evento e di non avere alcuna idea di spettacolo. Fiorello a Sanremo 2020 Rosario Fiorello è presente nella prima serata e in quelle successive. Alcuni dei suoi interventi saranno legati a quelli di Tiziano Ferro, con il quale ha già dato prova di grande spettacolo durante le ... optimaitalia

