Film ‘Me contro Te’ con i sottotitoli, bimbo non udente realizza il suo sogno al cinema (Di martedì 21 gennaio 2020) Il Multiplex teatro Fasano di Taviano, in provincia di Lecce, ha risposto al desiderio di un bimbo non udente di vedere al cinema i suoi personaggi preferiti. Loro sono i "Me conto Te", Sofì e Luì, e hanno debuttato al cinema con il loro primo Film il 17 gennaio. La pellicola è già campione di incassi e nel primo weekend di programmazione ha già superato Tolo Tolo di Checco Zalone. Sui social i ringraziamenti della mamma del piccolo e del multisala alla Warner Bros Italia: "Questi episodi rendono il cinema capace di abbattere qualsiasi barriera". fanpage

