Figli: trama, cast e anticipazioni del film al cinema. Quando esce (Di martedì 21 gennaio 2020) Figli: trama, cast e anticipazioni del film al cinema. Quando esce Siete in cerca di una divertente commedia che offra anche interessanti spunti di riflessione? Allora Figli potrebbe fare al caso vostro! La spassosa pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche da giovedì 23 gennaio 2020, rappresenta il secondo lungometraggio diretto da Giuseppe Bonito, assistente alla regia in opere come Copperman, Cacciatore – The Hunter, La linea verticale, Sirene, Ugly Nasty People, Le ultime cose e Un fidanzato per mia moglie. Il film dai toni drammatici, prodotto da Wildside/Vision Distribution e sceneggiato da Mattia Torre, ha potuto contare sulla fotografia di Roberto Forza, il montaggio di Giogiò Franchini mentre le musiche sono state affidate a Giuliano Tavini e Carmelo Travia. Ma qual è la sinossi di Figli? Figli: trama e anticipazioni del film al cinema. Quando ... termometropolitico

simonini_carla : RT @AncoraMarina65: Su LA 7 ora in onda 'un marito per Cinzia', con Cary Grant vedovo con tre figli piccoli e Sophia Loren che diventa la l… - AncoraMarina65 : Su LA 7 ora in onda 'un marito per Cinzia', con Cary Grant vedovo con tre figli piccoli e Sophia Loren che diventa… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Figli, con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi: trama e data d’uscita -