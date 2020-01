Festival di Sanremo 2020: tutte le cover e i duetti della terza serata (Di martedì 21 gennaio 2020) Ci siamo, inizia a mancare davvero pochissimo al prossimo Festival di Sanremo e all’appello sembrano mancare sempre meno dettagli. I 24 big ci sono, le nuove proposte anche, le polemiche piovono dal cielo violente come un temporale estivo e ora, a meno di una settimana e mezza dal via, arriva anche la lista con tutte le cover che animeranno la terza serata della competizione sanremese. Festival di Sanremo tra cover e duetti Dopo le prime due serata iniziali che romperanno il ghiaccio e vedranno l’esibizione di tutti gli artisti in gara, sia big e che nuove proposte, la terza serata partirà all’insegna della riscoperta di grandi successi del passato tra cover e duetti. Un modo congeniale per far cimentare su vecchi successi la voce degli attuali cantanti in gara nonché una buona occasione per riportare alla memoria motivetti e ritornelli che hanno contribuito alla storia del ... thesocialpost

