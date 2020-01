Festival di Sanremo 2020: annunciati gli ospiti della serata dei duetti (Di martedì 21 gennaio 2020) Nella serata speciale di Sanremo 70, giovedì 6 febbraio, pensata per celebrare i 70 anni del Festival ogni Campione interpreterà un brano che ha segnato la storia della kermesse. I 24 artisti in gara potranno scegliere di esibirsi insieme ad artisti ospiti italiani o stranieri e le loro interpretazioni saranno votate dai musicisti e dai coristi componenti l’Orchestra del Festival. La media tra le percentuali di voto ottenute dagli artisti durante la Terza serata e quelle ottenute dalle canzoni/Artisti nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica nella sezione Campioni. ANASTASIO – SPALLE AL MURO * PIERO PELU’ – CUORE MATTO * ELODIE – ADESSO TU con AEHAM AHMAD ELETTRA LAMBORGHINI – NON SUCCEDERA’ PIU’ con MYSS KETA GIORDANA ANGI – LA NEVICATA DEL 56 * DIODATO – 24 MILA BACI * RAPHAEL GUALAZZI – E SE DOMANI con SIMONA MOLINARI FRANCESCO GABBANI – L’ITALIANO * ALBERTO ... domanipress

