Ferrari, la presentazione della monoposto a Reggio Emilia (Di martedì 21 gennaio 2020) E’ iniziato il conto alla rovescia degli appassionati di motori in vista della partenza della nuova stagione di Formula Uno, al via da 15 marzo in Australia. Il ruolo di favorito spetterà ancora alla Mercedes, ormai detentrice del titolo costruttori dal 2014: Lewis Hamilton è pronto a fare il possibile per mettere in bacheca un … L'articolo Ferrari, la presentazione della monoposto a Reggio Emilia calcioefinanza

ScuderiaFerrari : #Tifosi, ancora 3 settimane per scoprire la nostra monoposto 2020 ?? Data ? ?? 11.02.20 Luogo… ?? ?? Teatro Valli Reg… - SkySportF1 : ? Ufficializzati orario e sede per l'unveiling della nuova monoposto della @ScuderiaFerrari #SkyMotori #F1… - nocciolone : RT @Graftechweb: FERRARI: LA PRESENTAZIONE 11 FEBBRAIO ALLE 18.30 AL TEATRO VALLI DI REGGIO EMILIA -