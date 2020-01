Federica Pellegrini Instagram, scatto privato incuriosisce: «Sembri una balena spiaggiata» (Di martedì 21 gennaio 2020) Su Instagram Federica Pellegrini, nuotatrice italiana specializzata nello stile libero, ha pubblicato qualche ora fa un post particolare che ha catturato l’attenzione dei suoi numerosi sostenitori. L’atleta 31enne, che nel 2008 è stata insignita dei titoli di Ufficiale e Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, ha voluto condividere una serie di scatti privati, che la vedono distesa su un lettino pronta per sottoporsi ad una seduta di fisioterapia. Federica Pellegrini Instagram, scatto privato incuriosisce: «Sembri una balena spiaggiata» «È tempo di soffrire! Mannaggia a @mrc.morelli e le sue manine delicate!», recita la didascalia che accompagna il post che è costituito da una sequela di foto che mostrano Federica Pellegrini ko distesa su un lettino. Schiena nulla per la nuotatrice in attesa di un massaggio rigenerante e pigiamone con sopra la ... urbanpost

Pier_Barbaro : #Marketing Must Read: Activia, Federica Pellegrini nei nuovi spot digitali - - Engage_Magazine : La comunicazione di @Activia_Italia si articola in una strategia video online e in attività di influencer marketing… - layout_tkachev : @Chazelena Federica Pellegrini -