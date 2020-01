F1, Mattia Binotto: “Meglio che l’incidente in Brasile sia successo quest’anno, nel 2020 la coesione sarà fondamentale” (Di martedì 21 gennaio 2020) Siamo ormai al via della seconda stagione dell'”Era-Binotto” per quanto riguarda la scuderia Ferrari. Dopo un Mondiale di Formula Uno 2019 di ambientamento al timone della squadra più famosa del mondo, il team principal affila le armi per questo nuovo avvincente capitolo che sarà il 2020, ma prima si regala un po’ di ricordi di questi 12 mesi vissuti letteralmente in prima linea. Innanzitutto svela come è venuto a conoscenza della sua promozione a team principal per il Cavallino Rampante e, a quanto pare, è successo in maniera davvero particolare. “Ero all’aeroporto di Bologna, ho comprato una copia della Gazzetta dello Sport e in prima pagina c’era la notizia della mia promozione. Diciamo che sarà difficile dimenticare il modo…” Un salto in avanti che, tuttavia, non ha cambiato in maniera particolare la sua routine. “Per fare un ... oasport

